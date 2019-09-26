В пензенском торговом центре несовершеннолетний обокрал продавца
Женщина оставила сумку на рабочем столе, а позже обнаружила пропажу семи тысяч рублей
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В полицию обратилась 55-летняя сотрудница торгового центра на улице Плеханова. Полицейским она рассказала, что оставила на столе сумку, в которой был кошелек, а позже обнаружила, что сумка на месте, а семь тысяч, находившиеся в кошельке, украли.
На место выехали стражи порядка и по горячим следам установили причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Пензы, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В краже парень признался.
По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU