В пензенском торговом центре несовершеннолетний обокрал продавца

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-26T11:40:27+03:00

Женщина оставила сумку на рабочем столе, а позже обнаружила пропажу семи тысяч рублей

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В полицию обратилась 55-летняя сотрудница торгового центра на улице Плеханова. Полицейским она рассказала, что оставила на столе сумку, в которой был кошелек, а позже обнаружила, что сумка на месте, а семь тысяч, находившиеся в кошельке, украли.

На место выехали стражи порядка и по горячим следам установили причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Пензы, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В краже парень признался.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU