2019-09-26T11:15:04+03:00
Общество

Студенты Пензенского лесного колледжа среди победителей

Всероссийские профессионально-прикладные соревнования «Лесное многоборье - 2019» прошли в Воронеже
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Команда Пензенского лесного колледжа. Фото пресс-службы Министерства образования области.Команда Пензенского лесного колледжа. Фото пресс-службы Министерства образования области.
Изменить размер текста:

15 команд учащихся образовательных учреждений лесного профиля из разных регионов России выявляли лучших. Пензенский лесной колледж из Сосновоборска представляли студенты Максим Бушаев, Михаил Ерошкин и Татьяна Асюнькина, руководитель команды Данцер В.В..

В ходе соревнований ребята продемонстрировали свои знания по темам: работа на лесосеке и воспроизводство лесов, тушение условного лесного пожара, а также в сфере федерального государственного лесного надзора и других. На этапе «Воспроизводство лесов» наша команда заняла почетное III место, отмечает пресс-служба Министерства образования области.

Организаторами соревнований выступили Федеральное агентство лесного хозяйства и Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стартовал проект компании «Авиаген Торкейз Рус» в Пензенской области
В пензенском торговом центре несовершеннолетний обокрал продавца
В центре одаренных детей учатся юные физики Пензенской области
Отопительный сезон в Пензе: тепло пришло в 97 процентов школ и детских садов города
Российские медики обсудят проблемы детского здоровья в Пензе
Врач-фтизиатр Башмаковской больницы получила служебное жилье
Сотрудники ДПС Мордовии теперь работают с мобильными измерителями скорости
Пензенских сладкоежек приглашают на праздник шоколада
«СтанкоМашСтрой» укрепляет позиции на международном рынке
В Пензенской области наставником станет космонавт Александр Самокутяев
Территория Спасского собора в Пензе должна быть открыта для людей
Светофор на Большой Арбековской улице в Пензе появится до конца октября
Пензенским школьникам помогут определиться с профессиями
В Пензенской области стало больше легальных таксистов
В Мордовии прошли соревнования «Кадетская осень»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе состоялся IV Межрегиональный фестиваль «Сурская застава»
«Рамеев» вошел в список технопарков России с высоким уровнем эффективности
Житель Саранска украл украшения у матери своего друга
Спортивный клуб ПГУ «Беркут» стал одним из лучших в России
Отопление домов Пензы: холодно, теплее, теплее…
Отопительный сезон в Саранске стартует завтра
В Мордовии выбрали лучшего сотрудника информационных подразделений ОВД