Студенты Пензенского лесного колледжа среди победителей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-26T11:15:04+03:00

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15 команд учащихся образовательных учреждений лесного профиля из разных регионов России выявляли лучших. Пензенский лесной колледж из Сосновоборска представляли студенты Максим Бушаев, Михаил Ерошкин и Татьяна Асюнькина, руководитель команды Данцер В.В..

В ходе соревнований ребята продемонстрировали свои знания по темам: работа на лесосеке и воспроизводство лесов, тушение условного лесного пожара, а также в сфере федерального государственного лесного надзора и других. На этапе «Воспроизводство лесов» наша команда заняла почетное III место, отмечает пресс-служба Министерства образования области.

Организаторами соревнований выступили Федеральное агентство лесного хозяйства и Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU