В центре одаренных детей учатся юные физики Пензенской области
В Центре выявления и поддержки одаренных детей продолжается I профильная образовательная смена «Экспериментальная физика». Участники смены ежедневно проходят углубленную профильную программу по физике, структурируя знания, под руководством кандидата физико-математических наук Р. В. Зайцева и кандидата педагогических наук Е.Л.Бит-Давид. 24 сентября экспериментальные опыты участникам смены помогал проводить учитель физики Запорожец Д.Д., вернувшийся с профессиональной стажировки на базе Образовательного центра "Сириус".
Молодые исследователи побывали в гостях в Музее занимательных наук "Реактор", посетили центр молодежного инновационного творчества "Спутник", где некоторые из ребят смогли поработать на лазерном станке, отмечает пресс-служба Министерства образования области.
Также юные физики, в рамках смены, успешно написали открытую олимпиаду по физике.
Специальный тренинг "Анатомия голоса" провел с участниками смены известный актер театра и кино Николай Шаповалов.
На новом комфортабельном автобусе, подаренном Центру губернатором Иваном Белозерцевым, участники профильной образовательной смены «Экспериментальная физика» посетили картинную галерею им. К.А.Савицкого.
ИСТОЧНИК KP.RU