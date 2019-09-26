2019-09-26T10:16:16+03:00
Общество

В центре одаренных детей учатся юные физики Пензенской области

Мастер-класс по ораторскому искусству с 30 юными дарованиями провел популярный актер театра и кино Николай Шаповалов
Виктор ВИКТОРОВ
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Практические занятия в Центре одаренных детей. Фото пресс-службы Министерства образования области.Практические занятия в Центре одаренных детей. Фото пресс-службы Министерства образования области.
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В Центре выявления и поддержки одаренных детей продолжается I профильная образовательная смена «Экспериментальная физика». Участники смены ежедневно проходят углубленную профильную программу по физике, структурируя знания, под руководством кандидата физико-математических наук Р. В. Зайцева и кандидата педагогических наук Е.Л.Бит-Давид. 24 сентября экспериментальные опыты участникам смены помогал проводить учитель физики Запорожец Д.Д., вернувшийся с профессиональной стажировки на базе Образовательного центра "Сириус".

Молодые исследователи побывали в гостях в Музее занимательных наук "Реактор", посетили центр молодежного инновационного творчества "Спутник", где некоторые из ребят смогли поработать на лазерном станке, отмечает пресс-служба Министерства образования области.

Также юные физики, в рамках смены, успешно написали открытую олимпиаду по физике.

Специальный тренинг "Анатомия голоса" провел с участниками смены известный актер театра и кино Николай Шаповалов.

На новом комфортабельном автобусе, подаренном Центру губернатором Иваном Белозерцевым, участники профильной образовательной смены «Экспериментальная физика» посетили картинную галерею им. К.А.Савицкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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