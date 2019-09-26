2019-09-26T08:40:50+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон в Пензе: тепло пришло в 97 процентов школ и детских садов города

Темпы подачи тепла рассмотрены на заседании городского штаба 25 сентября 2019 года
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Идет заседание штаба. Фото пресс-службы Администрации Пензы.Идет заседание штаба. Фото пресс-службы Администрации Пензы.
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Совещание провел и.о. главы администрации города Сергей Волков. В нем принял участие заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семёнов.

Представители ресурсоснабжающих организаций – АО «Пензтеплоснабжение», АО «ЭСП», МКП «Теплоснабжение», ООО «ГКС Энерго», ООО «Теплоцентраль», ООО «ТеплоСервис» и другие представили свои отчеты.

В настоящее время в Пензе работает 69 котельных из 82-х, 130 ЦТП из 148.

Тепло поступает в 1592 дома (62%). Подключено 97% образовательных учреждений – 92 школы, 117 детских садов, 14 учреждений дополнительного образования.

Ресурсоснабжающим организациям даны поручения оперативно отслеживать и устранять порывы на теплосетях. А также активнее взаимодействовать с каждым абонентом, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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