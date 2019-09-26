Российские медики обсудят проблемы детского здоровья в Пензе
26 и 27 сентября в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова второй год подряд будет проходить Всероссийская конференция «Осенние Филатовские чтения. Важные вопросы детского здоровья». Её цель - усовершенствование системы профилактики, доступности и качества медицинской помощи.
Центральной темой встречи станет здоровье детей. В наши дни перед регионами стоит важная задача - предстоит привести в порядок все детские поликлиники, решить вопросы питания, здорового и активного образа жизни, спортивного воспитания. Конференция позволит обсудить темы, связанные с результатами последних научных достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных детских болезней, психолого-педагогической помощи.
Участники встречи приобретут не только теоретические знания, но и огромный практический опыт. В двухдневную программу войдут Пленарное заседание и 29 симпозиумов.
ИСТОЧНИК KP.RU