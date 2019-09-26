2019-09-26T08:21:46+03:00
Здоровье

Российские медики обсудят проблемы детского здоровья в Пензе

Участие в мероприятии примут более 700 специалистов со всей страны
Анастасия ТИМОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 и 27 сентября в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова второй год подряд будет проходить Всероссийская конференция «Осенние Филатовские чтения. Важные вопросы детского здоровья». Её цель - усовершенствование системы профилактики, доступности и качества медицинской помощи.

Центральной темой встречи станет здоровье детей. В наши дни перед регионами стоит важная задача - предстоит привести в порядок все детские поликлиники, решить вопросы питания, здорового и активного образа жизни, спортивного воспитания. Конференция позволит обсудить темы, связанные с результатами последних научных достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных детских болезней, психолого-педагогической помощи.

Участники встречи приобретут не только теоретические знания, но и огромный практический опыт. В двухдневную программу войдут Пленарное заседание и 29 симпозиумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач-фтизиатр Башмаковской больницы получила служебное жилье
Сотрудники ДПС Мордовии теперь работают с мобильными измерителями скорости
Пензенских сладкоежек приглашают на праздник шоколада
«СтанкоМашСтрой» укрепляет позиции на международном рынке
В Пензенской области наставником станет космонавт Александр Самокутяев
Территория Спасского собора в Пензе должна быть открыта для людей
Светофор на Большой Арбековской улице в Пензе появится до конца октября
Пензенским школьникам помогут определиться с профессиями
В Пензенской области стало больше легальных таксистов
В Мордовии прошли соревнования «Кадетская осень»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе состоялся IV Межрегиональный фестиваль «Сурская застава»
«Рамеев» вошел в список технопарков России с высоким уровнем эффективности
Житель Саранска украл украшения у матери своего друга
Спортивный клуб ПГУ «Беркут» стал одним из лучших в России
Отопление домов Пензы: холодно, теплее, теплее…
Отопительный сезон в Саранске стартует завтра
В Мордовии выбрали лучшего сотрудника информационных подразделений ОВД