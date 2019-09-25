Пензенских сладкоежек приглашают на праздник шоколада
В программе - беспроигрышная лотерея и дегустация
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В воскресение пензенская «Мастерская шоколада» празднует свой первый день рождения. По этому случаю фабрика проведет большой праздник для всех горожан. В программе – беспроигрышная лотерея для всех гостей, дегустации, розыгрыш годовых абонементов, развлекательная программа.
Праздник начнется в 12 часов по адресу: г. Спутник ул. Прибрежный бульвар, дом 3.
ИСТОЧНИК KP.RU
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