Пензенских сладкоежек приглашают на праздник шоколада

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-25T13:19:04+03:00

В программе - беспроигрышная лотерея и дегустация

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В воскресение пензенская «Мастерская шоколада» празднует свой первый день рождения. По этому случаю фабрика проведет большой праздник для всех горожан. В программе – беспроигрышная лотерея для всех гостей, дегустации, розыгрыш годовых абонементов, развлекательная программа.

Праздник начнется в 12 часов по адресу: г. Спутник ул. Прибрежный бульвар, дом 3.

ИСТОЧНИК KP.RU