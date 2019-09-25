«СтанкоМашСтрой» укрепляет позиции на международном рынке

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-25T11:13:18+03:00

Делегация компании вернулась с выставки металлообрабатывающего оборудования EMO Hanover, которая проходила с 16 по 21 сентября в Германии

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В этом году мероприятие посетили 117 тысяч профессионалов из 150 стран мира. EMO Hanover проходила под девизом «Умные технологии в основе завтрашнего производства», и поэтому на выставке был представлен весь спектр современных металлообрабатывающих технологий, составляющих основу любого производственного процесса.

EMO Hannover – самое важное международное место встреч, куда съезжаются поставщики и потребители производственных технологий со всего света. Выставка проходит раз в два года и является для участников хорошей возможностью выйти на новый уровень. В этом году участие компании «СтанкоМашСтрой» в EMO Hannover поддержал АО Российский экспортный центр, субсидировав часть стоимости арендной площади.

В течение шести дней стенд «СтанкоМашСтрой» привлек внимание большого числа гостей. Специалисты компании провели деловые встречи с постоянными партнерами и клиентами. Одна из целей участия в выставке – укрепление немецких связей, которые успешно завязались в ходе EMO Hanover 2017 года. Кроме того, состоялось множество новых знакомств, как с поставщиками комплектующих, продавцами металлообрабатывающего оборудования, так и с потенциальными клиентами из разных стран мира.

Компания «СтанкоМашСтрой» в ходе выставки успешно реализовала универсальный токарно-винторезный станок СТ16к20/750, который остался клиенту из Германии. Кроме того, специалисты «СтанкоМашСтрой» по итогам выставки смогли сделать выводы о передовых тенденциях рынка. Несмотря на спад общемировой экономики, неясность направлений развития основных рынков сбыта станкоинструментальной отрасли, компании показали значительный интерес как к новинкам промышленности, так и к зарекомендовавшим себя решениям. Неуверенность рынков послужила причиной смещения основного фокуса экспонентов к гибкому производству, высокой производительности оборудования, вложениям в оснастку и автоматизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU