В Пензенской области наставником станет космонавт Александр Самокутяев

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-25T11:14:49+03:00

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Несколько лет назад четыре региона: Пензенская, Самарская и Тульская области, а также республика Татарстан придумали Программу «Культурный дневник школьника». Суть инициативы: в течение года школьники посещают самые разные мероприятия в сфере культуры, а потом записывают свои впечатления в этих дневниках. Когда в конце года классный руководитель подводит итоги, самые активные ребята получают ряд поощрений.

Министерство культуры РФ решило распространить опыт на все субъекты федерации. Создали рабочую группу, которую возглавил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. И вот рабочая группа по разработке проекта «Культурный норматив школьника» определила наставников для каждого из пилотных регионов, участвующих в проекте, отмечает пресс-служба министерства культуры Пензенской области. Каждый из наставников будет вести страничку в социальных сетях и таким образом сможет общаться с каждым, кто пожелает задать ему вопрос.

В Пензенской области наставником станет космонавт, наш земляк Александр Самокутяев. Герой Российской Федерации, совершил два космических полёта в качестве командира космических кораблей «Союз ТМА-21» (2011) и «Союз ТМА-14М» (2014-2015). В качестве позывного сигнала Александр Самокутяев выбрал название, дорогое каждому жителю Пензенской области, – «Тарханы».

Наставником проекта в Тульской области выступит актер Владимир Машков, в Ярославской – режиссер Сергей Пускепалис, Саратовской – актер Евгений Миронов, в Белгородской – гимнастка Светлана Хоркина, в Краснодарским крае – певица Анна Нетребко.

ИСТОЧНИК KP.RU