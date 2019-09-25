Территория Спасского собора в Пензе должна быть открыта для людей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-25T08:46:39+03:00

Во вторник, 24 сентября 2019 года, на Соборной площади города губернатор Иван Белозерцев провёл рабочее совещание по благоустройству

Изменить размер текста: A A

«Что касается Соборной площади,- считает глава региона, - то её надо постепенно, насколько позволяет проведение строительных работ, освобождать от заграждений. Территория Спасского кафедрального собора должна быть открыта для людей, пусть они приходят сюда, гуляют, видят, как достраивается православный храм».

В ходе детального осмотра прилегающих к храму улиц и скверов были обозначены проблемы благоустройства, отмечает пресс-служба Правительства. Комплексное их обсуждение Иван Белозерцев предложил провести на совещании рабочей группы, на котором рассмотреть разработанные планировки скверов, реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина», дальнейшее развитие парка Учителя и других городских территорий.

Глава региона распорядился организовать обсуждение текущей ситуации, касающейся благоустройства городских пространств и размещения на улицах Пензы ряда объектов. Иван Белозерцев также оценил ход отделочных работ, осуществляющихся в основном здании культового сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU