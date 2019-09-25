Территория Спасского собора в Пензе должна быть открыта для людей
«Что касается Соборной площади,- считает глава региона, - то её надо постепенно, насколько позволяет проведение строительных работ, освобождать от заграждений. Территория Спасского кафедрального собора должна быть открыта для людей, пусть они приходят сюда, гуляют, видят, как достраивается православный храм».
В ходе детального осмотра прилегающих к храму улиц и скверов были обозначены проблемы благоустройства, отмечает пресс-служба Правительства. Комплексное их обсуждение Иван Белозерцев предложил провести на совещании рабочей группы, на котором рассмотреть разработанные планировки скверов, реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина», дальнейшее развитие парка Учителя и других городских территорий.
Глава региона распорядился организовать обсуждение текущей ситуации, касающейся благоустройства городских пространств и размещения на улицах Пензы ряда объектов. Иван Белозерцев также оценил ход отделочных работ, осуществляющихся в основном здании культового сооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU