2019-09-24T15:49:40+03:00
Общество

Пензенским школьникам помогут определиться с профессиями

4570 учащихся пройдут анкетирование
Алина МЯСИНА
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Вчера стартовал проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее». От нашего региона на сайте проекта зарегистрированы 8568 школьников не только из Пензы, но и Кузнецка, Бессоновского, Мокшанского и других районов.

4570 участников этого года пройдут анкетирование и три этапа тестирования. Первое, что ждет школьников во время тестов - это определение общего уровня знаний, полученных в школе. На втором этапе ребята расскажут, что они знают о той профессии, которая им привлекательна, на третьем - получат ответ на вопрос, подходит ли она им или стоит рассмотреть другие варианты.

- Я хотел пойти учиться на машиниста, но когда прошел тестирование, то оказалось, что мне рекомендована медицина. Теперь буду определяться, - сказал ученик школы № 52 Пензы Вадим.

После тестирования ребята смогут посетить высшие и средние профессиональные учебные заведения и ознакомиться подробнее с процессами обучения в них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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