В Пензенской области стало больше легальных таксистов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-24T15:40:08+03:00

В этом году компании-перевозчики получили разрешения на 770 автомобилей

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В Пензе растет количество легальных таксистов: с начала года 770 автомобилей получили разрешение на перевозку пассажиров. Это пополнило бюджет Пензенской области на 5,8 миллионов рублей. К таким результатам привело соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, заключенное между минпромом Пензенской области и компанией «Яндекс.Такси».

Тема увеличения числа легальных перевозчиков актуальна: такси сейчас очень востребовано, но на улицах города по-прежнему ездят так называемые «бомбилы», которые занимаются перевозкой без разрешения и зачастую в неподходящем для этого транспорте.

По данным-пресс службы Правительства Пензенской области, целью проекта является снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях - не более 4,86 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU