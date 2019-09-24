В Пензенской области стало больше легальных таксистов
В Пензе растет количество легальных таксистов: с начала года 770 автомобилей получили разрешение на перевозку пассажиров. Это пополнило бюджет Пензенской области на 5,8 миллионов рублей. К таким результатам привело соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, заключенное между минпромом Пензенской области и компанией «Яндекс.Такси».
Тема увеличения числа легальных перевозчиков актуальна: такси сейчас очень востребовано, но на улицах города по-прежнему ездят так называемые «бомбилы», которые занимаются перевозкой без разрешения и зачастую в неподходящем для этого транспорте.
По данным-пресс службы Правительства Пензенской области, целью проекта является снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях - не более 4,86 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
ИСТОЧНИК KP.RU