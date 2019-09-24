2019-09-24T15:18:02+03:00
Общество

В Мордовии прошли соревнования «Кадетская осень»

Участниками мероприятия стали 87 учащихся
Алина МЯСИНА
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В преддверии празднования Дня гражданской обороны на базе учебного городка Специального управления гражданской защиты для учащихся лицея № 26 города Саранск прошли ежегодные соревнования «Кадетская осень» .

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Мордовии, в мероприятии приняли участие 87 кадетов, которые прошли несколько спортивных испытаний: радиационно-химическая и биологическая защита, полоса препятствий, развертывание пожарного автомобиля, пожарная эстафета и др.

По итогу соревнований сотрудники учебно-методического центра вручили участникам подарки - средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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