В Мордовии прошли соревнования «Кадетская осень»
В преддверии празднования Дня гражданской обороны на базе учебного городка Специального управления гражданской защиты для учащихся лицея № 26 города Саранск прошли ежегодные соревнования «Кадетская осень» .
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Мордовии, в мероприятии приняли участие 87 кадетов, которые прошли несколько спортивных испытаний: радиационно-химическая и биологическая защита, полоса препятствий, развертывание пожарного автомобиля, пожарная эстафета и др.
По итогу соревнований сотрудники учебно-методического центра вручили участникам подарки - средства индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU