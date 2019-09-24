В Пензе состоялся IV Межрегиональный фестиваль «Сурская застава»
Открытие фестиваля началось с марафона казачьей культуры. На импровизированной сцене рядом с центральным входом один за другим сменялись ансамбли и артисты. В это же время на улице работали ярмарки декоративно-прикладного искусства и проходили показательные выступления военно-патриотических клубов и Пензенского отделения федерации рубки шашкой «Казарла».
Как сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области, в самой филармонии состоялся гала-концерт. Участников и гостей фестиваля поприветствовала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
- В четвертый раз «Сурская застава» собирает на пензенской земле друзей. И с каждым разом круг этот становится всё шире, число участников растёт. Это значит, что народная песня, казачья песня всегда современна и всегда желанна, - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Всего на площадках «Пензаконцерта» выступили более двадцати творческих коллективов. Участникам «Сурской заставы» вручили дипломы и памятные сувениры.
ИСТОЧНИК KP.RU