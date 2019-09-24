«Рамеев» вошел в список технопарков России с высоким уровнем эффективности

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-24T13:30:31+03:00

Рейтинг составлялся в пятый раз

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На прошлой неделе ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга технопарков страны. В него вошёл 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов. Целью рейтинга было выявление и тиражирование лучших практик управления научно-техническими комплексами.

Оценка технопарков проводилась по 22 показателям. Согласно итогам расчета этих показателей участников рейтинга распредели на 4 группы: наивысший (А+), высокий (А), умеренно высокий (В) и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка (С).

В этом году наш технопарк стал третьим по показателю «Темп роста выручки резидентов технопарка» и занял четвертое место по уровню производительности труда.

Результаты рейтинга подтверждают, что «Рамеев» – это привлекательная площадка для частных инвесторов с эффективными бизнес-моделями. Высокий рост количества резидентов показывает, что технопарк является действенным инструментов развития экономики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU