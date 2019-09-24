Житель Саранске украл украшения у матери своего друга

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-24T11:53:08+03:00

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Следственным отделом МВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, ранее судимого. О преступлении участковому рассказала владелица украшений. В то время, как она была в отъезде, ее сын оставался дома один. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу браслета и кольца с бриллиантом.

Стражам порядка удалось выяснить, что в один из дней к сыну женщины пришли друзья. Когда хозяин дома вышел из комнаты, один из гостей украл украшения, лежащие на полке. После чего сдал их в ломбард. Предварительная сумма ущерба составляет 65 тысяч рублей.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, в настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения – обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU