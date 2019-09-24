Спортивный клуб ПГУ «Беркут» стал одним из лучших в России

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-24T12:43:09+03:00

Он занял второе место в конкурсе и победил в двух номинациях

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В Москве на всеросийском фестивале добровольчества в сфере студенческого спорта и ЗОЖ «Формула жизни» состоялся очный этап конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб России».

«Беркут» Пензенского государственного университета стал вторым в конкурсе «Лучший студенческий спортивный клуб (ССК) сезона 2018/19». Конкуренцию составили четыре клуба из Ростова-на-Дону, Тюмени, Москвы, Казани. Также наши земляки победили в номинациях «Лучший отборочный турнир Чемпионата АССК России 2018-2019 гг.» и «Лучший ССК вуза в реализации проекта «Чемпионат АССК России 2018-2019 гг.». Кроме этого стали финалистами в номинации «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО».

По данным пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, конкурс оценивала Дирекция Ассоциации студенческих спортклубов (АССК) России и представители других Ассоциаций РФ. Общий призовой фонд конкурса составил 765 000 рублей и два мобильных комплекса «Студзачет АССК России».

ИСТОЧНИК KP.RU