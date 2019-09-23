2019-09-23T17:31:44+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон в Саранске стартует завтра

Готовность к нему обсудили сегодня в мэрии городского округа
Анна ЧЕРНАЯ
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Главы районных администраций доложили мэру Петру Тултаева, что отопительные системы всех многоквартирных домов готовы к подаче теплоносителя.

- Согласно законодательству, отопительный период начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает +8 °C. Жилой фонд города готов к началу отопительного сезона, - пояснил первый заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин.

Глава городского округа Саранск Петр Тултаев дал поручение подготовить постановление о начале отопительного сезона с завтрашнего дня.

- Жители должны понимать, что во все многоквартирные дома запустить тепло в один момент невозможно технически. Пуск тепла будет осуществляться поэтапно, - отметил Игорь Бутяйкин.

Как показывает практика, в Саранске ресурсонабжающей организации, в данном случае ПАО «Т Плюс», и управляющим компаниям на пуск тепла необходимо не менее пяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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