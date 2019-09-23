2019-09-23T17:06:37+03:00
Общество

В Мордовии выбрали лучшего сотрудника информационных подразделений ОВД

Участники конкурса соревновались в трех направлениях
Алина МЯСИНА
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ФОТО: МВД по РМФОТО: МВД по РМ
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Сегодня информационные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 101-летие со дня образования. В преддверии праздника в МВД по Республике Мордовии состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников отрасли.

Участники соревновались по трем направлениям: служебная, огневая и физическая подготовка. Конкурсанты сдавали тест на знание нормативных актов, стреляли из пистолета Макарова и демонстрировали навыки владения боевыми приемами.

ФОТО: МВД по РМ

ФОТО: МВД по РМ

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, почетное третье место заняла майор внутренней службы Тамара Трифонова, второе место – за младшим лейтенантом внутренней службы Ольгой Кудашкиной. «Лучшей по профессии» стала майор внутренней службы Наталья Кулгова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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