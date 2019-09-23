В Мордовии выбрали лучшего сотрудника информационных подразделений ОВД
Сегодня информационные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 101-летие со дня образования. В преддверии праздника в МВД по Республике Мордовии состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников отрасли.
Участники соревновались по трем направлениям: служебная, огневая и физическая подготовка. Конкурсанты сдавали тест на знание нормативных актов, стреляли из пистолета Макарова и демонстрировали навыки владения боевыми приемами.
ФОТО: МВД по РМ
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, почетное третье место заняла майор внутренней службы Тамара Трифонова, второе место – за младшим лейтенантом внутренней службы Ольгой Кудашкиной. «Лучшей по профессии» стала майор внутренней службы Наталья Кулгова.
ИСТОЧНИК KP.RU