В Мордовии выбрали лучшего сотрудника информационных подразделений ОВД

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-23T17:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня информационные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 101-летие со дня образования. В преддверии праздника в МВД по Республике Мордовии состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников отрасли.

Участники соревновались по трем направлениям: служебная, огневая и физическая подготовка. Конкурсанты сдавали тест на знание нормативных актов, стреляли из пистолета Макарова и демонстрировали навыки владения боевыми приемами.

ФОТО: МВД по РМ

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, почетное третье место заняла майор внутренней службы Тамара Трифонова, второе место – за младшим лейтенантом внутренней службы Ольгой Кудашкиной. «Лучшей по профессии» стала майор внутренней службы Наталья Кулгова.

ИСТОЧНИК KP.RU