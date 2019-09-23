Житель Пензенской области хранил наркотики дома в банке из-под кофе

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-23T15:28:28+03:00

Теперь ему грозит срок до 10 лет лишения свободы

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Полиция Камешкирского района получили информацию, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний житель села Русский Камешкир хранит дома наркотики. Стражи порядка провели обыск в жилье сельчанина и нашли банку из-под кофе с 137 граммами запрещенного вещества.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков в крупном размере злоумышленнику грозит срок до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU