2019-09-23T15:25:55+03:00
Происшествия

По пензенским улицам разъезжал пьяный водитель

Автолюбителя уже лишали водительских прав
Алина МЯСИНА
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На проспекте Строителей сотрудники полиции остановили «Газель», за рулем которой оказался пьяный 24-летний житель поселка Мокшан. Парень уже был ранее лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде, но ему это не помешало снова сесть за руль пьяным.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, жителю поселка грозит срок до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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