2019-09-23T14:18:30+03:00
Недвижимость

В Пензе отопление включили в 605 домах

Ресурсоснабжающие организации города мобилизовали усилия, устранив отставание от графика подачи тепла
Лилия САЗОНОВА
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Жителям остальных домов нужно немного подождать.Жителям остальных домов нужно немного подождать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня в городской мэрии обсудили темпы включения отопления в домах. По состоянию на вечер воскресенья в Пензе запущено 28 котельных (34,1%) и 54 ЦТП (36,4%). Тепло поступает в 605 многоквартирных жилых домов (24%), 45 школ (47%), 67 детских садов (56,3%), 12 медицинских учреждений (стационары) (70,6%), три учреждения спорта (18%), одно учреждение культуры и одно - дополнительного образования.

- За минувшие сутки теплоснабжающие организации мобилизовали усилия, за счет чего удалось вернуться в график, от которого отстали по первому дню. Главная цель - планомерно продолжать запуск ЦТП и котельных, чтобы в учреждениях и домах жителей в условиях похолодания сохранялась комфортная температура, - сообщил замглавы администрации города Юрий Ильин.

В заседании приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, администраций районов, городских управлений и ведомств, а также директор Регионального фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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