2019-09-23T10:25:49+03:00
Звезды

В Пензе откроется фотовыставка «Война глазами поисковиков»

Вход на нее будет свободный
Анна ЧЕРНАЯ
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В среду в Пензенской областной картинной галерее откроется фотовыставка «Война глазами поисковиков». Экспонаты расскажут о буднях поисковых экспедиций в Орловской, Тульской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Республике Карелия и Республике Беларусь. Помимо этого, в экспозицию войдет предметы вооружения и амуниции, которые поисковики привезли с мест сражений пензенских стрелковых дивизий.

Презентация начнется с показа видеофильма «Поисковое движение в Пензенской области».

Вход на выставку свободный. Начало церемонии презентации в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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