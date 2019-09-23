На контроле демонтаж Бакунинского моста в Пензе
В настоящее время на мосту ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, демонтажу асфальтового покрытия и защитного бетонного слоя.
В общении с представителями подрядной организации была отмечена необходимость активизировать работу по демонтажу бетонного покрытия на мосту. А также завершения до конца месяца работы по переустройству газопровода, отмечает пресс-служба администрации Пензы.
Напомним, что в ходе реконструкции будет произведен вынос инженерных сетей, разобраны существующие конструкции. После завершения работ будет построен новый мост с 3-полосным движением, пешеходными связями и велодорожкой.
ИСТОЧНИК KP.RU