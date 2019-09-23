Профсоюз ПТПА организовал соревнования по пляжному волейболу
Многим кажется, что работа на крупном промышленном предприятии – это исключительно работа и ничего кроме. Пензенские промышленники доказывают обратное, демонстрируя пример, как можно добавить в будни эмоции и поддерживать здоровый образ жизни.
На заводе «Пензтяжпромарматура» успели поймать уходящие солнечные дни и в течение трех недель провели соревнования по пляжному волейболу. Подобные турниры Профсоюз ПТПА организует уже не первый год, и каждый раз между командами появляется настоящий соревновательный дух. В течение рабочего дня - это операторы станков с ЧПУ, инженеры, сварщики, слесари, специалисты… Некоторые из них занимаются в течение года в спорткомплексе при заводе, некоторые играют на любительском уровне. Но на поле их объединяет одно: все они - настоящие спортсмены! В этом году победителем стала команда инженеров службы директора по производству.
- Когда мы начинали устраивать соревнования, были сомнения, а будут ли участвовать, всё ли удастся… - отмечает тренер спорткомплекса Александр Иванович Фролов. - Но потом, когда в обед ребята сами приходили за мячом, устраивали тренировки, мы поняли, что все в порядке. И сейчас у нас каждый год набираются команды (в этом году, например, их было восемь), появляются новые участники, это радует!
ИСТОЧНИК KP.RU