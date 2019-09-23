2019-09-23T10:10:03+03:00
Общество

Пензенцы собрали почти 150 мешков мусора на берегу Суры

Уборка прошла в рамках Всемирного дня чистоты
Оксана ПЕТУЛЬКО
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ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКОФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО
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В субботу в Пензе неравнодушные горожане вышли на уборку в рамках проекта «Сделаем!». Организатор акции Оксана Петулько и глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин поприветствовали горожан. Руководитель ведомства поблагодарил всех пришедших за энтузиазм и активность в таком важном вопросе как чистота родного города.

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

Перед непосредственно уборкой участники акции прослушали интересную лекцию о раздельном сборе отходов. После несколько человек отправились собирать данные для пластикворчинга (такое название носит проект от Гринпис, цель которого – сбор информации о видах отходов на берегах водоемов). Остальные же приступили к уборке.

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

Совместными усилиями, в веселой и дружной обстановке, пензенцам удалось собрать почти 150 мешков мусора. Не обошлось и без крупных находок, которые пришлось собирать в отдельную кучу: в частности, активистам попались старая дверь, разобранный телевизор, матрасы, резиновая лодка, около десятка автомобильных покрышек, лобовые стёкла и многое другое. Все это было вывезено с помощью транспорта, предоставленного региональным оператором.

После завершения уборки участникам вручили благодарственные письма и подарки, а после отвезли на точку сбора, откуда каждый смог с удобством добраться до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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