2019-09-23T08:55:27+03:00
Общество

В Саранске завершились фестивали "Успешная семья Приволжья-2019" и "Вернуть детство"

Проекты реализуются под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО с 2009 года. От имени полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова 21 сентября участников фестиваля и конкурса поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев
Виктор ВИКТОРОВ
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Награждение победителей. Фото "Известия Мордовии".Награждение победителей. Фото "Известия Мордовии".
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По поручению Главы Мордовии Владимира Волкова, к участникам фестиваля и конкурса обратился Председатель Правительства республики Владимир Сушков, отмечают «Известия Мордовии». Он подчеркнул, что в Мордовии вопросам поддержки семьи уделяется особое внимание, строится ипотечное жильё, школы и детские сады, дети привлекаются к занятиям наукой, творчеством, спортом.

Первое место в конкурсе "Успешная семья Приволжья-2019" заняла семья Русских из Удмуртии, второе - Дудниковы из Оренбургской области, третье - семья Бурцевых из Пензенской области. Саранская семья Галочкиных стала лучшей в номинации " Доброе сердце", также она завоевала приз зрительских симпатий.

Победителем в конкурсе "Вернуть детство" по направлению " Ума палата" стала команда "Великие умы" из Оренбургской области. Второе место заняли умники и умницы из Саратовской области, третье - команда из Кировской области. По направлению "Спортивный Олимп Приволжья", который проходил по пяти видам спорта, победу одержала команда Республики Мордовия. Второй стала команда из Кировской области, третьей - команда Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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