71-летнюю пензячку обманули, пообещав выплату кэшбека

22 Сент. 21:14 2019-09-22T21:14:08+03:00

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В отдел полиции обратилась 71-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником бухгалтерии Центрального Банка России.

Мужчина сообщил, что пенсионерке положен кэшбек за совершенные ею покупки. Женщина поверила собеседнику и продиктовала ему номера двух своих банковских карт, трехзначные коды безопасности и те коды, что приходили ей в смс. После чего, она обнаружила пропажу с карт 16 тысяч рублей. Полицейским женщина сказала, что знала о таких способах обмана.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц причастных к случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU