2019-09-22T14:57:14+03:00
Звезды

«Крошка» Жана Летраза на сцене драматического театра Пензы

29 сентября можно посмотреть, как разворачивается сюжет музыкальной комедии: парижский делец-мыловар Эдмонд Фонтанж не хочет отдавать свою дочь Кристиану за своего секретаря - небогатого Огюстена, и неважно, что молодые люди любят друг друга
Виктор ВИКТОРОВ
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Музыкальная комедия "Крошка". Фото пресс-службы министерства культуры области.Музыкальная комедия "Крошка". Фото пресс-службы министерства культуры области.
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Внезапно в доме Фонтанжа появляется трехмесячный ребенок, у которого еще и имени-то нет - все зовут его просто «крошка». Кристиана и Огюстен уверяют потрясенного мыловара, будто бы крошка - плод их незаконной любви…

После череды невероятных событий и комичных недоразумений всё заканчивается хорошо.

На пензенской сцене «Крошка» впервые появилась четверть века назад, в 1991 году. В новой версии «Крошки», поставленной московским режиссером Павлом Прибытком, заняты новые исполнители, звучит всё та же замечательная музыка Марка Левянта, а забавная и лирическая история, не может не тронуть сердца зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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