«Крошка» Жана Летраза на сцене драматического театра Пензы
Внезапно в доме Фонтанжа появляется трехмесячный ребенок, у которого еще и имени-то нет - все зовут его просто «крошка». Кристиана и Огюстен уверяют потрясенного мыловара, будто бы крошка - плод их незаконной любви…
После череды невероятных событий и комичных недоразумений всё заканчивается хорошо.
На пензенской сцене «Крошка» впервые появилась четверть века назад, в 1991 году. В новой версии «Крошки», поставленной московским режиссером Павлом Прибытком, заняты новые исполнители, звучит всё та же замечательная музыка Марка Левянта, а забавная и лирическая история, не может не тронуть сердца зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU