Подача тепла потребителям в Пензе подвергнута критике

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-22T14:05:01+03:00

По состоянию на вечер субботы, 21 сентября 2019 года, в городе запущено 11 котельных и 10 ЦТП. Отопление поступает в 19 школ, 22 детских сада, одно учреждение допобразования, а также областную детскую больницу, госпиталь для ветеранов войны

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Ход запуска котельных и ЦТП в первый день отопительного сезона рассмотрели на совещании заместитель председателя правительства области Дмитрий Семёнов, заместитель главы администрации города Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ города Александр Утин, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Юрий Ильин и Дмитрий Семенов назвали работу теплоснабжающих организаций по пуску тепла недостаточной. В частности, критике подвергнуто решение Мордовского филиала ПАО «Тплюс» отложить основные мероприятия на понедельник, 23 сентября 2019 года. Технический директор организации Василий Журавлев доложил, что перевод котельных в Арбеково и ТЭЦ-2 на зимний режим запланирован на начало рабочей недели.

Достигнута договоренность, что необходимые меры теплоснабжающая организация предпримет уже в воскресенье, 22 сентября. Кроме того, на совещания даны поручения - проверить температурный режим в учреждениях здравоохранения, образования, в первую очередь, в детских садах, отмечает пресс-служба администрации города.

- Медперсонал и пациенты в понедельник должны прийти уже в тёплые помещения, - подчеркнул Юрий Ильин. - Параллельно необходимо вести работу по подключению жилищного фонда. Надо организовать работу в выходной день.

В ежедневном заседании штаба приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций: АО «Пензтеплоснабжение», АО «ЭСП», МКП «Теплоснабжение», ООО «ГКС Энерго», ООО «Теплоцентраль», ООО «ТеплоСервис», а также руководители администраций районов, городских управлений и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU