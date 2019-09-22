Пензенская область - лидер ПФО по посевной площади сои
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В Пензенской области хорошими темпами идет уборка технических культур.
Регион признан лидером Приволжского федерального округа по посевной площади сои. Посевы данной культуры в регионе занимают площадь в 19,9 тыс. гектаров.
Валовой сбор сои в области на отчетную дату составляет 29,7 тыс. тонн. По данному показателю пензенские аграрии также занимают первое место в ПФО. Средняя урожайность сои в хозяйствах области составляет 14,9 ц/га.
ИСТОЧНИК KP.RU