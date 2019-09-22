Пензенский дзюдоист взял «бронзу» на Всероссийских соревнованиях на Кубок Председателя СК РФ
Воспитанник пензенской школы дзюдо Артем Филимонов стал обладателем бронзовой награды Кубка Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Соревнования состоялись вчера в Великом Новгороде. На татами Центральной спортивной арены борьбу за победу вели более 100 спортсменов из 15 регионов России.
- Это масштабное мероприятие стало доброй традицией и долгожданным праздником, где формируется командный дух, а юные дзюдоисты демонстрируют силу воли, ловкость, умение бороться и побеждать. Турнир динамично расширяет свою географию и постоянно пополняет состав участников, - отметил Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
Впервые Всероссийские соревнования на Кубок Председателя СК РФ прошли в 2012 году в подмосковном Ногинске. Затем дзюдоистов принимали Казань, Невинномыск, Самара, Тюмень, Тула и Армавир. Планируется, что следующим городом проведения турнира станет Пенза.
ИСТОЧНИК KP.RU