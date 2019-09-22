Пензенский дзюдоист взял «бронзу» на Всероссийских соревнованиях на Кубок Председателя СК РФ

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-22T10:46:47+03:00

В состязаниях принимали участие юноши до 15 лет

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Воспитанник пензенской школы дзюдо Артем Филимонов стал обладателем бронзовой награды Кубка Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Соревнования состоялись вчера в Великом Новгороде. На татами Центральной спортивной арены борьбу за победу вели более 100 спортсменов из 15 регионов России.

- Это масштабное мероприятие стало доброй традицией и долгожданным праздником, где формируется командный дух, а юные дзюдоисты демонстрируют силу воли, ловкость, умение бороться и побеждать. Турнир динамично расширяет свою географию и постоянно пополняет состав участников, - отметил Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Впервые Всероссийские соревнования на Кубок Председателя СК РФ прошли в 2012 году в подмосковном Ногинске. Затем дзюдоистов принимали Казань, Невинномыск, Самара, Тюмень, Тула и Армавир. Планируется, что следующим городом проведения турнира станет Пенза.

ИСТОЧНИК KP.RU