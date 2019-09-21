2019-09-21T17:48:58+03:00
Спорт

В Пензе открыли новый скалодром

В регионе будут поддерживать данный вид спорта
Алина МЯСИНА
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Вчера губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в открытии нового скалодрома во Дворце единоборств «Воейков».

Сейчас в Пензе спортивным скалолазанием под руководством семи тренеров на девяти спортивных базах занимаются 197 спортсменов. С 2017 года пензенские скалолазы участвуют в всероссийских соревнованиях и спартакиадах. Напомним, что с 2016 года МОК включил скалолазание в программу Олимпийских игр 2020 года.

- Пензенская область делает успехи в сфере спорта высших достижений. У нас хорошие показатели в таких видах как: художественная и спортивная гимнастика, плавание и других, - сказал глава региона Иван Белозерцев. - В прошлом году молодые спортсмены подошли ко мне и попросили, чтобы мы сделали скалодром. Их просьбу я выполнил – теперь у нас есть хорошая возможность развивать в Пензе и такое направление, как скалолазание.

Губернатор в числе первых опробовал трассу, поднявшись по вертикальной стене, а после поделился своими впечатлениями.

- Эмоций много, впечатления очень приятные. К сожалению, в нашем регионе раньше не было возможностей, поэтому никогда не занимался скалолазанием. Теперь нужно развивать этот вид спорта, - сказал Иван Белозерцев. - Скоро мы дополним этот зал более сложными трассами. И тогда в Пензе можно будет проводить соревнования даже международного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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