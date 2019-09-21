Жителя Пензы задержали за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-21T16:19:33+03:00

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы

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Полиция получила информацию, о том что 31-летний житель Пензы причастен к распространению наркотиков. Его задержали, а стражи порядка обыскали квартиру, которую снимал нарушитель. Полицейские обнаружили 150 граммов запрещенного вещества, подготовленного к сбыту. Выяснилось, что парень покупал наркотики за пределами региона, а продавал уже в области бесконтактным способом .

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит срок до 20 лет лишения свободы. На данный момент нарушитель взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU