2019-09-21T15:12:40+03:00
Спорт

В Пензенской области назван победитель военно-спортивной игры «Сурский рубеж»

В финальном этапе I областной военно-спортивной игры 20 сентября, в лагере «Юность», приняли участие 33 команды, победители муниципальных соревнований
Виктор ВИКТОРОВ
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Памятная фотография с губернатором Иваном Белозерцевым. Фото pnzreg.ruПамятная фотография с губернатором Иваном Белозерцевым. Фото pnzreg.ru
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В течение трех дней команды продемонстрировали огневую, физическую, стрелковую и строевую подготовку, показали свои умения в «Разведрейде» и «Лазертаге», отразили кибератаку, приняли участие в научно-техническом и творческом этапах соревнований, конкурсе «Защитник Отечества», отмечает пресс-служба Правительства области.

Участников игры приветствовал губернатор области Иван Белозерцев: «Совсем немного времени осталось до знаменательного события - 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пензенская область заплатила огромную цену: более 300 тысяч пензенцев ушли на фронта войны и более 200 тысяч из них не вернулись. Наши земляки овеяли себя славой, проявив образцы мужества и самопожертвования. В их честь и во имя нашей Великой Победы мною, правительством и Законодательным собранием области было принято решение провести военно-спортивную игру «Сурский рубеж», - отметил губернатор.

Присутствующих поздравил также председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин: «Патриотическая работа в Пензенской области имеет славные традиции. Мы тоже были участниками и организаторами военно-спортивных игр. И приятно, что по инициативе губернатора области, поддержке ветеранов это направление активно развивается».

Победителем I областной военно-спортивной игры «Сурский рубеж» стала команда школы № 70 г. Пензы. Губернатор вручил победителю сертификат на 500 тыс. рублей. Второе место заняла команда школы с. Поселки Кузнецкого района, третье - команда школы с .Чемодановка. Из рук главы региона они получили сертификаты на 300 и 200 тыс. рублей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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