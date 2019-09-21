2019-09-21T15:12:11+03:00
Общество

«Технопарк-Мордовия» - лучший государственный технопарк России

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга технопарков. В этом году в рейтинг вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов страны
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
"Технопарк-Мордовия". Фото пресс-службы Главы Республики."Технопарк-Мордовия". Фото пресс-службы Главы Республики.
Изменить размер текста:

В результате «Технопарк- Мордовия» второй год подряд занимает второе место, продемонстрировав лучший результат из всех участников с государственной формой собственности. На первом месте московский нанотехнологический центр "ТехноСпарк", на третьем - технопарк "Жигулевская долина" (Самарская область), отмечает пресс-служба Главы Республики.

Оценка проводилась по 22 показателям, которые были разбиты на 5 групп или суб-индексов. По сравнению с прошлым годом АУ «Технопарк-Мордовия» удалось значительно улучшить свои позиции по суб-индексу – «Инновационная активность резидентов технопарка», поднявшись с 12 места на 2-е. Кроме этого, республиканский технопарк показал лучший результат по показателю «Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на 1 работника компании-резидента» и вошел в тройку лидеров по суб-индексу – «Экономическая деятельность резидентов технопарка».

Детальный отчет о проведении V Национального рейтинга технопарков России будет опубликован в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области назван победитель военно-спортивной игры «Сурский рубеж»
Алена Соловьева из Пензы названа лучшей на международном конкурсе
В Пензе отопительный сезон стартует 21 сентября
В Пензенской области открыт мемориал командующему ВДВ РККА В. А. Глазунову
В Мордовии раскрыли преступление четырехлетней давности
Центр культурного развития «На Ленинградской» откроется в следующем году
В микрорайоне Заря пройдут соревнования по картингу среди учащихся
В Пензу привезли часть Никольской коллекции стекла и хрусталя
В Мордовии конфликт в бане закончился госпитализацией одного из участников
Не забудьте передать показания счетчика электроэнергии до 25 сентября
37-летний житель Мордовии ударил знакомого топором
Бухгалтер саранской школы присвоила более 500 тысяч рублей
44 жителей Пензенской области получили звание «Почетный донор России»
Перспективы развития аэропорта Саранска
Дороги Пензенской области: реконструкция, новые развязки
В Пензе состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии»
Мордовия продолжает сокращать государственный долг
Полиция Мордовии разыскивает 38-летнюю Татьяну Дуванову
В Пензе стартовали городские соревнования по регби
В Мордовии за хранение наркотиков задержан безработный мужчина
В Никольском районе подрядчик сорвал сроки ремонта местной школы
70-летнюю жительницу Пензы обманули при продаже коровы
В субботу в Пензе изменится схема движения общественного транспорта
Рузаевские школы подключат к высокоскоростному интернету