«Технопарк-Мордовия» - лучший государственный технопарк России

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-21T15:12:11+03:00

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга технопарков. В этом году в рейтинг вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов страны

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В результате «Технопарк- Мордовия» второй год подряд занимает второе место, продемонстрировав лучший результат из всех участников с государственной формой собственности. На первом месте московский нанотехнологический центр "ТехноСпарк", на третьем - технопарк "Жигулевская долина" (Самарская область), отмечает пресс-служба Главы Республики.

Оценка проводилась по 22 показателям, которые были разбиты на 5 групп или суб-индексов. По сравнению с прошлым годом АУ «Технопарк-Мордовия» удалось значительно улучшить свои позиции по суб-индексу – «Инновационная активность резидентов технопарка», поднявшись с 12 места на 2-е. Кроме этого, республиканский технопарк показал лучший результат по показателю «Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на 1 работника компании-резидента» и вошел в тройку лидеров по суб-индексу – «Экономическая деятельность резидентов технопарка».

Детальный отчет о проведении V Национального рейтинга технопарков России будет опубликован в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU