2019-09-21T12:48:36+03:00
Звезды

Алена Соловьева из Пензы названа лучшей на международном конкурсе

Юная пензенская художница стала безусловным лауреатом I степени в номинации «Изобразительное творчество. Живопись» XVI Международного очного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «AKUA-TEMP+»
Виктор ВИКТОРОВ
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Юная пензенская художница Алена Соловьева. Фото пресс-службы администрации города.Юная пензенская художница Алена Соловьева. Фото пресс-службы администрации города.
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Алена Соловьева несколько лет занимается в детской художественной школе №2 города Пензы у преподавателя Юлии Бушминой. На фестивале, который проходил в городе Сочи, художница из Пензы представила свои графические работы. Нужно отметить, что конкурсная комиссия оценила ее высокий уровень подготовки и профессионального мастерства, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

По результатам работы жюри было принято решение о вручение Алене Соловьевой диплома Лауреата I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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