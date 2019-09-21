Алена Соловьева из Пензы названа лучшей на международном конкурсе
Юная пензенская художница стала безусловным лауреатом I степени в номинации «Изобразительное творчество. Живопись» XVI Международного очного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «AKUA-TEMP+»
Юная пензенская художница Алена Соловьева. Фото пресс-службы администрации города.
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Алена Соловьева несколько лет занимается в детской художественной школе №2 города Пензы у преподавателя Юлии Бушминой. На фестивале, который проходил в городе Сочи, художница из Пензы представила свои графические работы. Нужно отметить, что конкурсная комиссия оценила ее высокий уровень подготовки и профессионального мастерства, отмечает пресс-служба администрации Пензы.
По результатам работы жюри было принято решение о вручение Алене Соловьевой диплома Лауреата I степени.
ИСТОЧНИК KP.RU