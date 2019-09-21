2019-09-21T15:11:14+03:00
Недвижимость

В Пензе отопительный сезон стартует 21 сентября

Исполняющий обязанности главы администрации города Пензы Сергей Волков подписал в пятницу, 20 сентября 2019 года постановление о начале отопительного периода 2019-2020 годов
Виктор ВИКТОРОВ
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- Это решение связано с погодными условиями. Если днем температура воздуха еще остается комфортной, то к концу недели в вечернее и ночное время ожидается нулевая температура и заморозки, – прокомментировал Сергей Владимирович.

Как отмечает пресс-служба администрации города, в первую очередь, речь идет о выполнении санитарных требований в части обеспечения теплом школ, детских садов, учреждений здравоохранения и других объектов социальной сферы.

- В настоящее время ресурсоснабжающие предприятия проводят комплекс мероприятий по подготовке к старту отопительного сезона. Жилой фонд подготовлен на 99 процентов. Из 2552 домов, есть вопросы по 55 домам, в том числе и по линии проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций, как управляющими компаниями, так и фондом капитального ремонта, - сообщил заместитель главы администрации Юрий Ильин.- В прошлом году по сравнению с более ранними периодами на 30 процентов снизилось количество утечек, как при старте отопительного сезона, так и на всем его протяжении. Несмотря на это, количество аварийных бригад не уменьшаем.

В случае возникновении аварийных ситуаций жителям можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Пензы по телефону 05 или 63-10-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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