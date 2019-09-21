2019-09-21T11:01:19+03:00
Общество

В Пензенской области открыт мемориал командующему ВДВ РККА В. А. Глазунову

В торжественной церемонии открытия мемориального знака дважды Герою Советского Союза В. А. Глазунову 20 сентября 2019 года приняли участие представители власти, ветеранских организаций, военного комиссариата, жители близлежащих сел Колышлейского района
Виктор ВИКТОРОВ
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Памятник дважды Герою Советского Союза В. А. Глазунову. Фото pnzreg.ruПамятник дважды Герою Советского Союза В. А. Глазунову. Фото pnzreg.ru
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Это стало возможным при финансовой поддержке правительства Пензенской области в сотрудничестве с Пензенским региональным отделением Союза художников России и Администрацией Колышлейского района, отмечает пресс-служба правительства области.

Инициатива установки знака принадлежит Пензенской региональной общественной организации по развитию военно-патриотического воспитания и культурного наследия «Суворовец», которая предложила проект по установке мемориала на родине дважды Героя СССР В.А. Глазунова, в бывшей деревне Варваровка – ныне территории Лачиновского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Скульптор мемориала – член Союза художников России Максим Кулёв. На лицевой части обелиска размещен барельеф В.А. Глазунова, выполненный заслуженным художником России Валерием Кузнецовым.

Справка «КП»

Остается только коротко напомнить путь легендарного земляка, начинавшего службу рядовым в команде пехотных разведчиков Императорской армии в августе 1915 года. В августе 1941 года назначенного командующим воздушно-десантными войсками РККА. И впереди были тяжелые фронтовые дороги. Форсирование Днепра, Вислы, освобождение Одессы, взятие Берлина. В марте 1944-го и апреле 1945-го годов за мужество и полководческий талант генерал-лейтенант В. А. Глазунова дважды был удостоен звания Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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