Центр культурного развития «На Ленинградской» откроется в следующем году

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-20T16:42:08+03:00

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Реконструкция здания осуществляется в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В новом центре будут проходить отчётные концерты творческих коллективов, конференции, торжественные мероприятия.

- Ожидается, что под крышей центра будут заниматься и работать не менее 25 творческих коллективов и объединений. Это и хореография, и вокал, и театр моды, это школа раннего развития. Здесь будут располагаться различные релакс-зоны, - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Здание будет включать в себя зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные холл-зоны, помещения для занятий театра мод, залы хореографии и хорового пения, клуб любителей игры на гармони, детскую киностудию и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU