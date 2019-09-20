В Пензу привезли часть Никольской коллекции стекла и хрусталя

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-20T15:24:24+03:00

Выставка включает в себя 150 экспонатов , изготовленных российскими и зарубежными мастерами 19-21 веков

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Губернаторском доме в Пензе состоялось торжественное открытие выставки, приуроченной к 230-летию Никольской коллекции стекла и хрусталя.

ФОТО: Анастасия ТИМОШИНА

Гостям, среди которых были учащиеся 9 класса школы №25, показали фильм об истории музея. После этого директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный поделился своими впечатлениями:

- Я очень рад, что мы открыли хрустальную комнату в Пензенской картинной галерее, где представлены изделия из никольского стекла и хрусталя. Я, как директор учреждения, очень счастлив, потому что обладаю таким бесценным сокровищем.

Многие предметы из хрусталя находятся открытом доступе, а не в витринах, что является редкостью для выставок. Визитная карточка коллекции - хрустальная туфелька, созданная никольскими мастерами для презентации кинофильма «Золушка». Всего было сделано 100 экземпляров, один из которых остался в подарок музею.

ФОТО: Анастасия ТИМОШИНА

Участников торжественного открытия поздравила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова:

- Наша задача - поддерживать историю своих корней, развивать стекольное дело, пропагандировать и продвигать это на всероссийском и международном уровнях.

Организаторы надеются, что гости выставки, посмотрев часть коллекции, захотят отправиться в Никольск, чтобы увидеть полную.

ИСТОЧНИК KP.RU