2019-09-20T15:24:24+03:00
Звезды

В Пензу привезли часть Никольской коллекции стекла и хрусталя

Выставка включает в себя 150 экспонатов , изготовленных российскими и зарубежными мастерами 19-21 веков
Лилия САЗОНОВА
Поделиться:
ФОТО: Анастасия ТИМОШИНАФОТО: Анастасия ТИМОШИНА
Изменить размер текста:

Сегодня в Губернаторском доме в Пензе состоялось торжественное открытие выставки, приуроченной к 230-летию Никольской коллекции стекла и хрусталя.

ФОТО: Анастасия ТИМОШИНА

ФОТО: Анастасия ТИМОШИНА

Гостям, среди которых были учащиеся 9 класса школы №25, показали фильм об истории музея. После этого директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный поделился своими впечатлениями:

- Я очень рад, что мы открыли хрустальную комнату в Пензенской картинной галерее, где представлены изделия из никольского стекла и хрусталя. Я, как директор учреждения, очень счастлив, потому что обладаю таким бесценным сокровищем.

Многие предметы из хрусталя находятся открытом доступе, а не в витринах, что является редкостью для выставок. Визитная карточка коллекции - хрустальная туфелька, созданная никольскими мастерами для презентации кинофильма «Золушка». Всего было сделано 100 экземпляров, один из которых остался в подарок музею.

ФОТО: Анастасия ТИМОШИНА

ФОТО: Анастасия ТИМОШИНА

Участников торжественного открытия поздравила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова:

- Наша задача - поддерживать историю своих корней, развивать стекольное дело, пропагандировать и продвигать это на всероссийском и международном уровнях.

Организаторы надеются, что гости выставки, посмотрев часть коллекции, захотят отправиться в Никольск, чтобы увидеть полную.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр культурного развития «На Ленинградской» откроется в следующем году
В микрорайоне Заря пройдут соревнования по картингу среди учащихся
В Мордовии конфликт в бане закончился госпитализацией одного из участников
Не забудьте передать показания счетчика электроэнергии до 25 сентября
37-летний житель Мордовии ударил знакомого топором
Бухгалтер саранской школы присвоила более 500 тысяч рублей
44 жителей Пензенской области получили звание «Почетный донор России»
Перспективы развития аэропорта Саранска
Дороги Пензенской области: реконструкция, новые развязки
В Пензе состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии»
Мордовия продолжает сокращать государственный долг
Полиция Мордовии разыскивает 38-летнюю Татьяну Дуванову
В Пензе стартовали городские соревнования по регби
В Мордовии за хранение наркотиков задержан безработный мужчина
В Никольском районе подрядчик сорвал сроки ремонта местной школы
70-летнюю жительницу Пензы обманули при продаже коровы
В субботу в Пензе изменится схема движения общественного транспорта
Рузаевские школы подключат к высокоскоростному интернету