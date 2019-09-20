44 жителей Пензенской области получили звание «Почетный донор России»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-20T12:04:25+03:00

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Ряды Почетных доноров России пополнили жители Пензенской области: вчера в их адрес звучали слова благодарности.

- Ваша кровь - великая ценность. И чем щедрее вы дарите ее другим людям, тем больше счастливых минут, улыбок и радости становится вокруг нас, - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Почетным донором становятся граждане, сдавшие безвозмездно: цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40, цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.

В настоящее время в Пензенской области проживают более четырех с половиной тысяч граждан, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

ИСТОЧНИК KP.RU