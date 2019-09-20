Перспективы развития аэропорта Саранска

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-20T12:05:07+03:00

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Напомним, компания осуществляет стратегическое управление сетью региональных аэропортов в 17 городах России, реализуя комплексные программы развития, выводящие аэропортовую инфраструктуру на качественно иной уровень, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Встреча состоялась в продолжение исполнения соглашения о намерениях, подписанного в июне текущего года в Саранске между Правительством Мордовии и компанией «Новапорт» по реализации проекта развития международного аэропорта Саранск. В ходе переговоров стороны обсудили «дорожную карту», целью которой является достижение: годового пассажиропотока через саранский аэропорт до 500 тысяч человек, увеличения количества рейсов и снижения стоимости авиабилетов, организации работы международного терминала.

Владимир Волков ещё раз озвучил приоритеты программы развития саранского аэропорта: «Аэропорт должен бесперебойно работать, обеспечивать безопасность пассажиров и осуществлять рейсы в максимально возможное количество городов и стран, при этом важно, чтобы стоимость билетов была оптимальной и как можно дешевле для населения».

На встрече присутствовали Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, заместитель Председателя Правительства – министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов и директор АО «Авиалинии Мордовии» Александр Кистайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU