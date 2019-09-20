Дороги Пензенской области: реконструкция, новые развязки

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-20T08:57:39+03:00

В четверг, 19 сентября 2019 года в Москве прошли переговоры губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с руководителя федерального дорожного агентства Андреем Костиным

Изменить размер текста: A A

В ее рамках обсуждались вопросы реализации в Пензенской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Андрей Костюк дал высокую оценку работы региона по проекту. Он отметил, что Пензенская область успешно справляется с поставленными задачами и характеризуется с положительной стороны.

В ходе переговоров достигнуты договоренности о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию автодороги Колышлей-Сердобск-Ртищево в границах области, а также о включении в федеральный проект строительства развязки, которая позволит обеспечить прямой выезд из Дальнего Арбеково и микрорайона Заря на трассу М5, отмечает пресс-служба Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU