Дороги Пензенской области: реконструкция, новые развязки
В ее рамках обсуждались вопросы реализации в Пензенской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Андрей Костюк дал высокую оценку работы региона по проекту. Он отметил, что Пензенская область успешно справляется с поставленными задачами и характеризуется с положительной стороны.
В ходе переговоров достигнуты договоренности о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию автодороги Колышлей-Сердобск-Ртищево в границах области, а также о включении в федеральный проект строительства развязки, которая позволит обеспечить прямой выезд из Дальнего Арбеково и микрорайона Заря на трассу М5, отмечает пресс-служба Правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU