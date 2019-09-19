2019-09-19T18:27:32+03:00
Здоровье

В Пензе состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии»

Мероприятие приурочено к 75-летию региональной онкологической службы
Анна ЧЕРНАЯ
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Пленарное заседание состоялось в большом зале библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.Пленарное заседание состоялось в большом зале библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Более 500 работников сферы здравоохранения приехали в Пензу для обмена опытом в сфере борьбы с опухолями. Для гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов работала выставка новейшего медицинского инструментария, лекарственных препаратов, новинок специализированной литературы.

Открыл пленарное заседание председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, который поприветствовал онкологов от имени губернатора и депутатов, пожелал плодотворной работы и обозначил важность проблемы. По его словам, злокачественные новообразования наносят колоссальный урон социально-экономическому и демографическому развитию страны, поражая активных членов общества.

- Только комплексные меры помогут выстроить всю цепочку: от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, - отметил спикер регионального парламента.

В рамках пленарного заседания состоялось награждение отличившихся сотрудников отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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