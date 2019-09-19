2019-09-19T16:27:04+03:00
Общество

Рузаевские школы подключат к высокоскоростному интернету

А до 2024 года в цифровое будущее шагнут все образовательные учреждения республики
Алиса НЕВСКАЯ
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В школах Мордовии постепенно отказываются от бумажных журналов и дневников, переходя к их электронным аналогам. Для стабильной работы сервисов по их ведению образовательные учреждения получат доступ к высокоскоростному интернету - 100 мегабит в секунду для городских и 50 мегабит для сельских школ. Работы по подключению проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

До 2024 года в каждую школу республики проведут высокоскоростной интернет , который позволит использовать на уроках технологии виртуальной и дополненной реальности. До конца года участником проекта станет средняя общеобразовательная школа №8. Гимназия №1 и лицей №4 присоединятся к ним после Нового года. Еще восемь школ Рузаевского района подключат к интернету за 2020-2022 годы. В школах № 5, 7, 9, 10, 17 и Красносельцовской СОШ такая возможность появится в 2022 году.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов, главная задача которых – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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