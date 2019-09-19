Пензенец кидал с крыши кирпичи на припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-19T15:14:49+03:00

Полицейским пришлось доставать злоумышленника из-под «Газели», куда он спрятался от разгневанного хозяина одного из авто

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Обычный день в одном из пензенских дворов перестал быть томным: пьяный 22-летний пензенец, поднявшись на крышу многоэтажки, начал швырять вниз кирпичи. От действий хулигана пострадали два автомобиля, но замаячившая перед носом ответственность не остановила юношу: спустившись вниз, он локтем выбил стекло у припаркованной «Газели». После этого удача, видимо, оставила парня - его действия заметил владелец одной из поврежденных машин. Спасаясь от расправы, вандал был вынужден залезть под «Газель», откуда вытаскивать его пришлось уже полицейским.

Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник раскаялся и признал свою вину. По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит срок до пяти лет лишения свободы, также избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ремонт одного из пострадавших авто обойдется хозяину в 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU