2019-09-19T11:50:58+03:00
Общество

Бакунинский мост в Пензе закрыт на реконструкцию

В ходе пресс-конференции 16 сентября 2019 года исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков прокомментировал это решение
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Схемы объезда Бакунинского моста. Схема пресс-службы администрации города.Схемы объезда Бакунинского моста. Схема пресс-службы администрации города.
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- Мы подошли к тому дню, когда не можем проводить реконструкцию Бакунинского моста, не закрывая движения. Наряду с переносом коммуникаций пора переходить к его разбору. Он должен начаться в этом году, мы выбрали 19 сентября для прекращения движения, чтобы за выходные дни жители определили для себя удобный маршрут в обход и объезд моста.

Также Сергей Волков отметил, что данное инженерное сооружение в центре города является ключевым с точки зрения организации движения, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Заместитель главы администрации города Денис Леонтьев сообщил, что в городе уже установлены информационные щиты, предупреждающие автовладельцев о предстоящих изменениях.

- Билборды установлены на улицах Урицкого, Тарханова, Кустанайской, Нейтральной, Сурской, Тухачевского.

Начальник Управления капитального строительства города Пензы Игорь Умнов рассказал об этапах работ. Так, на объекте уже начат демонтаж инженерной инфраструктуры, затем специалисты приступят к удалению дорожной одежды, перил, опор освещения, потом - самого сооружения.

- В результате реконструкции будет построен мост, который будет иметь пешеходные связи, велодорожку и три полосы движения по 3,75 метров. В дальнейшем возможно развитие до 4-х полос, учитывая перспективу интенсивности движения и необходимых параметров моста.

Варианты объезда Бакунинского моста представил заместитель директора Департамента ЖКХ города Пензы Олег Осин. В настоящее время предложено четыре основных маршрута. Первый – от улицы Измайлова с выходом на улицу Кирова по Измайловскому мосту, второй путь – объезд по улице Злобина с выездом на улицу Свердлова и далее на улицу Калинина, третий – от улицы Свободы по улицам Кустанайской и Чаадаева и четвертый – через Ахунский переезд с выездом на улицу Чаадаева.

- Мы будем ежедневно проводить мониторинг загруженности улично-дорожной сети, также посмотрим, как пойдет перераспределение транспортных потоков, и уже на основании сделанных выводов будем вносить изменения в режим работы как светофорных объектов, так и в саму действующую схему организации дорожного движения.

Планируется, что работы на Бакунинском мосту будут завершены до 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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