2019-09-19T10:54:10+03:00
Звезды

Любителей классической музыки Пензы приглашают в Лермонтовку

20 сентября 2019 коллеги из Московской государственной академической филармонии вновь предлагают пензенцам стать участниками Прямой трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского
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Как отмечает пресс-служба Министерства культуры области, на этот раз филармония представит концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением известного дирижера Юрия Башмета, с участием солиста Сергея Крылова (скрипка). Прозвучит музыка Л. Бетховена и Г. Малера.

Место трансляции: конференц-зал нового корпуса библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а, 1 этаж). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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