В Пензе на улице К. Маркса дерево упало на проезжую часть

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-19T10:37:58+03:00

Обошлось без жертв, но повод провести ревизию старых деревьев в этой части города убедительный

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Не было, вроде, штормового ветра. Просто ночью шел затяжной осенний дождь. И просто ветер. Один из мощных стволов старого дерева упал на дорогу. Обошлось без жертв.

Лишний повод посмотреть на эту часть улицы Карла Маркса, что идет вниз от улицы Кирова. Провести ревизию состояния немолодых, а, порой, давно засохших деревьев и подобия газонов вдоль дороги. Все это будет логично в рамках большой работы, которую проводит администрация города по благоустройству дорог и скверов вокруг Спасского собора.

ИСТОЧНИК KP.RU