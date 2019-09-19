Проблемные дома в Пензе будут достроены

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-19T09:45:31+03:00

Губернатор Иван Белозерцев 18 сентября 2019 года провел совещание с подрядчиками по достройке домов компаний «Пензастрой» и «ДекорТрейд», с участием представителей исполнительных органов госвласти, председателей двух ЖСК:«Маяковский» и «Единый»

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Дома достраиваются в рамках Закона Пензенской области, в соответствии с которым подрядной организации на завершение строительства предоставляются субсидия из областного бюджета, после передачи объекта незавершенного строительства в ЖСК и заключения договора подряда. Либо выделяется земельный участок - после заключения жилищно-строительным кооперативом соглашения с подрядными организациями, в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП), отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Дольщики жилого комплекса «Маяковский» в 2018 году после объявления старого застройщика банкротом оперативно приняли решение о вступлении в ЖСК, кооператив «Единый» был создан позже на восемь месяцев. Несмотря на возникающие в связи с последним обстоятельством юридические сложности, подрядные организации ведут работу на большинстве объектов.

Готовность ЖК «Маяковский» на 358 квартир и шесть встроенных нежилых помещений сегодня составляет более 90%. Работы ведет ООО «Земстройинвест». На следующей неделе начнется подключение коммуникаций.

«Подрядчик зашел под «честное слово», и мы свои обязательства выполнили. Строительство ведется за субсидию, выделенную из бюджета. Прошу председателя ЖСК работать по утвержденной схеме», - сказал губернатор.

Он поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову оказать кооперативу необходимую помощь в составлении документов для введения дома в эксплуатацию.

В настоящее время не имеется юридических оснований для заключения договора между ЖСК «Единый» и подрядчиками в связи с судебным разбирательством. Тем не менее, работы на объектах ведутся.

Дом на улице Ново-Казанской (подрядчик – ООО СК «Новое решение») находится в высокой степени готовности. У подрядчика возникли технические вопросы с предоставлением земельных участков. Они обсуждаются в рабочем порядке с администрацией г. Пензы.

«Я понимаю, что вы несете большие расходы. Прошу вас по максимуму работать, а технические вопросы мы решим», - обратился губернатор к представителю подрядчика Ильдару Акчурину.

Многоквартирный дом на улице 8 Марта достраивает ООО СК «Термодом». Планируемый срок сдачи дома в эксплуатацию – начало 2020 года.

Строительство ЖК «Райки» будет субсидировано из областного бюджета. Первую очередь дома на 179 квартир и шесть встроенных нежилых помещений ведет «Термодом». Дом планируется сдать в ноябре 2019 года.

Вторую очередь достраивает ООО «Пенза-Стройком». В настоящее время ведется кладка 15-го этажа, на объекте работают 12 человек. Сроком сдачи в эксплуатацию определен третий квартал 2020 года.

Первую очередь ЖК «Лукоморье» достраивает ООО «Энтазис». Способ достройки – предоставление земельных участков. Подрядчик вышел на объект, готовность которого составляет 95%. Иван Белозерцев потребовал от подрядчика активизироваться.

«Объем работы остался небольшой. Есть проект на достройку, есть ее цена. Мы договорились – достраивайте, с предоставлением земельных участков либо с получением субсидии. Вместе с муниципалитетом прорабатывайте оставшиеся вопросы, как это сделали другие строительные компании», - сказал Иван Белозерцев.

Достройкой второй очереди ЖК «Лукоморье» занимается ООО «Новострой». На объект вышли 12 строителей. Завершена отделка фасада, ведутся внутренние работы.

Для того чтобы ввести все дома в эксплуатацию, необходимо заплатить сетевым компаниям за подключение по действующему тарифу. В смете этой суммы нет, она может быть получена за счет продажи кооперативами свободных помещений.

«В любом случае, надо принимать решение по подключению домов к сетям», - отметил руководитель высшего органа областной исполнительной власти.

«Обращаю внимание ЖСК: продажа имущества – «под увеличительным стеклом» губернатора, прокуратуры, правительства, муниципалитета, министерства. Вы оказались в трудной жизненной ситуации. Вы видите, какую огромную работу мы вместе провели. Мы тратим бюджетные деньги и должны знать все о продаже имущества ЖСК до копейки», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU